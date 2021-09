Hudební fajnšmekry potěší Madeleine Peyroux, Makaya McCraven i Vinicius Cantuaria

V devadesátých letech se přestěhoval do New Yorku, kde se stal jednou z výrazných figur jazzové scény a hrál mimo jiné s Billem Frisellem, Brianem Enem, Laurie Anderson, Bradem Mehldauem nebo Davidem Byrnem.

Americká písničkářka Madeleine Peyroux bývá někdy přirovnávána k Noře Jones. Svým lehce zastřeným hlasem zpívá blues a jazz s přesahem do popíku. Ve velkém sále Lucerny vystoupí 28. října.

Jediná repríza a zároveň derniéra výjimečného scénického Recitálu Jiřího Suchého, uvedeného na Strunách podzimu v roce 2019, bude v rámci oslavy letošních devadesátin tohoto klasika české kultury doplněna o další písně. Rudolfinum se tak 31. října ještě jednou převlékne do kulis inspirovaných legendárním televizním pořadem Recital 64, pásmem písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra natočeného roku 1964 v působivé režii Jána Roháče.

Houslista Gidon Kremer a soubor Kremerata Baltica zahrají po 25 letech na festivalu program věnovaný Piazzollovi, který v roce 1996 předznamenal vznik festivalu. „Byl to tehdy ve Španělském sále nádherný a zároveň z hlediska vývoje festivalu zlomový koncert – ukázal nám cestu. Letos Gidon Kremer přijíždí symbolicky uzavřít prvních 25 let festivalu Struny podzimu. Kremerata Baltica slaví také pětadvacáté výročí, jemu samotnému bude pětasedmdesát, tak to bude jedna velká oslava hudby a té Piazzollovy obzvlášť,“ doplnil ředitel festivalu Marek Vrabec.