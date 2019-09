Hologramové turné Whitney Houstonové

Plány na jeho uskutečnění byly oznámeny již v roce 2016, nicméně až o tři roky později se podařilo společnosti BASE Entertainment získat oprávnění od Pat Houstonové, zpěvaččiny pozůstalé švagrové a její bývalé manažerky. Ta v současnosti spravuje dědictví hudebnice a v rozhovoru o tomto momentu promluvila blíže.

„Všechno je to o správném načasování. Posledních sedm let to pro nás bylo ještě příliš citlivé, ale teď už přišla vhodná doba,“ vysvětlila.

BASE zveřejnilo první obrázek z připravované šňůry. Je na něm zobrazena smějící se Whitney Houstonová, která drží v ruce mikrofon a je oděná do modrých džínů, zlaté bundy a bílé košile.

Na turné budou představeny její nejznámější hity I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody nebo Higher Love.

Při vystoupeních ji bude doprovázet živá kapela, další zpěváci a tanečnice. Brian Becker, výkonný ředitel produkční společnosti, promluvil o chystané podobě blíže.

„Whitney Houstonová měla obrovský talent, který se nedá vyjádřit slovy a který překračoval veškeré hranice. Vytváříme nový typ teatrálního konceptu, který je navrhnutý tak, aby to co nejlépe zachytil. Její vystoupení byla charismatická a plná emocí. A to bychom rádi v rámci tohoto projektu divákům představili,“ sdělil.

Turné by mělo být zahájeno 23. ledna 2020 v Mexiku a zakončeno 3. dubna v běloruském Minsku. Na podzim stejného roku by se mělo představit také v Severní Americe.

Vystoupení virtuálních interpretů jsou v poslední době čím dál populárnější. Úplně první koncertní hologram měl Elvis Presley v roce 2007 po boku Céline Dionové v rámci jejího koncertu ve finále soutěže American Idol.