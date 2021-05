Hollywoodský skladatel Cmíral dokončuje projekt Altered Mind

Loni dokončená osmiminutová první část pod názvem Altered Mind of 20-20 byla oceněná na dvou desítkách mezinárodních festivalů nezávislých filmů. Vizuální část básně, v níž jsou použité záběry prázdných ulic Prahy v době nouzového stavu, odráží pocity autora pod tlakem pandemie covid-19. Hudba doprovází obraz Vltavy, která teče pozpátku, nebo lidské stíny v osamělých ulicích města.

„První věta, to je zoufalství. Ve druhé větě hledáme vztahy a lásku, která nám zmizela. Je to emocionální a trošku něžné. Třetí věta, to je naštvání a zloba, protože nám to (koronavirus) změnilo životy a vztahy, hodně věcí se rozsypalo a nevíme, co bude dál. Ve čtvrté větě dochází k takovému míru. To, co tady vzniklo, zůstane a my se s tím nějak musíme vyrovnat,” řekl Cmíral.

Jeden z mála českých skladatelů, který se hudbou k filmům Ronin nebo Bojiště Země proslavil v Hollywoodu, plánuje Four Prague Poems of Altered Minds of 20-20 dokončit v pondělí. Spolupráci se souborem Epoque Quartet si pochvaluje.

Musí z toho lítat třísky

„Jsem s nimi ohromně spokojený. Jsou velice dynamičtí a hrají různou muziku, což mi vyhovuje, protože ani já nejsem typický tvůrce klasické hudby,” uvedl Cmíral. „Bude to piplačka, děláme na detailech, ale s Epoque Quartet nemám strach. S normálním kvartetem hrajícím Mozarta a Dvořáka bychom se těžko domlouvali, ale oni se umějí do mé hudby vcítit,” dodal.

Projekt Four Prague Poems of Altered Minds of 20-20 je spojením hudby a vizuálních vjemů v podobě krátkého filmu. „Už při psaní hudby se mi objevují obrázky. Třeba v případě cellového sóla ve druhé větě jsem viděl cellistku sedící ve Vltavě. Dnes nahrávaná třetí věta je zase tak divoká, že je na hranici hratelnosti. Vizuálně z toho musí lítat třísky a stříkat krev,” sdělil Cmíral.

Celé Cmíralovo dílo by mělo být hotové do podzimu. Jeho hudební režii a produkci má na starosti tým Soundsgate, který také řeší tuzemskou koncertní premiéru. „Zájem projevil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který by ho mohl uvést v rámci svého programu. Případně bychom rádi Four Prague Poems of Altered Minds of 20-20 představili na nějakém tuzemském filmovém festivalu,” sdělil Alexand Smutný, který stojí za hudební platformou Soundsgate.

Elia David Cmíral se narodil v roce 1950 v Československu. Vystudoval skladbu a kontrabas na Pražské konzervatoři. V 80. letech emigroval do Švédska. V této době složil hudbu pro několik evropských filmů, televizi a tři balety. V roce 1987 se přestěhoval do Spojených států amerických, kde o rok později složil hudbu k prvnímu americkému snímku. Jednalo se o nezávislý film Apartmá Nula s Colinem Firtherm. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1998, kdy spolupracoval s režisérem Johnem Frankenheimerem na filmu Ronin. Je autorem hudby ke snímku Bojiště Země s Johnem Travoltou a spolupracoval také s akční hvězdou Dolphem Lundgrenem. V roce 2010 se spojil s režisérem Jurajem Herzem v českém filmu Habermannův mlýn.