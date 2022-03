Holeček & Marcel Project zažehl vnitřní oheň

Videoklip režiséra Michala Skořepy je zasazen do kulis ateliéru a tetovacího studia Davida Szalaye. „To je tak, když klapne úplně všechno. Skvělá muzika od lidí, kteří vypadají jak z Tarantinova filmu, jasná vize a ksicht, tetovací salon, jenž budí dojem, jako by na něm rekvizitáři strávili týden, a v něm lehátko, kde se vám frontman před kamerou nechá majitelem pokérovat v přímém přenosu. To nemohlo dopadnout špatně, i kdybych to chtěl točit na mobil,“ komentuje spolupráci Skořepa.