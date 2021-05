Hodiny čili pracující důchodce Hercule Poirot

Samozřejmě, jasnozřivý duch Hercula Poirota je tím podstatným, co dopomůže k vyřešení dvojice velmi záhadných vražd. Ale geniální detektiv malé postavy se v samotném příběhu objevuje jen okrajově, jen místy.

Zastihneme ho totiž v době, kdy si coby starý muž v podstatě dopřává zasloužený důchod. Tráví čas ve svém hotelovém apartmá obložen knihami a baví se zevrubným studiem děl dobových autorů detektivních románů. To nakonec svým způsobem přispěje i k rozřešení zapeklitého případu. Ale neprozrazujme více.

V domě nevidomé ženy je nalezen zavražděný muž neznámé totožnosti a vyšetřování postupně vede i k vraždě důležité svědkyně. Navíc se z nepochopitelných důvodů v obývacím pokoji slepé ženy kromě mrtvoly objeví i několikero hodinových strojů, které jí nepatří. Kromě místní policie v dané době pátrá ve stejné oblasti i mladý agent tajné služby, kterého do stejných míst vedou špionážní stopy. Oba případy se nakonec propojí a pro mladého agenta se stanou navíc i případem osobním.

Jakkoli do případu vstupuje okrajově jako rádce, který se nevydá ani na místo činu a jen ve svém hotelovém pokoji zapojuje mozek a rozdává pokyny, je to nakonec on, kdo nasměruje policii i mladého agenta ke zdárnému cíli. Ve světě zahlceném kriminálními thrillery jsou prostě Hodiny audioknihou, kterou posloucháte s radostí a výhradně příjemnými pocity.