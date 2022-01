Hlavní cenu Trilobit získalo koprodukční drama Nezanechat stopy

"Oceňujeme tento film pro skvěle umělecky uchopené zobrazení praktik totalitní moci. Příběh marného boje o spravedlnost a důstojnost je inspirovaný skutečnými událostmi z komunistického Polska 80. let dvacátého století. Pojednává o zdánlivé bezmoci běžných lidí, kteří se, ač právě oni komunistický režim pomáhali svrhnout, spravedlnosti nedočkali. Zároveň je film výpovědí o aroganci a cynismu diktátorských režimů napříč prostorem i časem," uvedla k vítěznému snímku porota pod vedením Jana Svačiny. Cenu převzal Mikuláš Novotný ze společnosti Background Films, do českých kin podle něj film dorazí letos v květnu.

"Podle Ester Krumbachové je Jan Klusák živým naplněním Sókratových slov z Faidra: Duše je to, co se samo od sebe pohybuje, ničím nejsouc pohybováno," podotkl v laudatiu místopředseda poroty Vladimír Just.

Adresátem kritické ceny Citrón se stala Česká televize za dramaturgický plán hrané seriálové tvorby na rok 2022, ve které podle poroty dominují "bezduché imitace zahraničních kriminálních seriálů". Porota se domnívá, že televize veřejné služby nemá za peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály poskytují za své, řekl Just. Seriály jako Most nebo dnes oceněný Ochránce jsou podle něj příklady dlouho vyhlížených vlaštovek.