Hitlerovi umělci. Žili jako v Hollywoodu, po válce najednou ztratili paměť

Historik Jonathan Petropoulos si v knize Umělci za Hitlera pokládá palčivou otázku, proč umělci tak ochotně spolupracovali s nacisty? Slavní malíři, architekti, herci či režiséři to nemuseli dělat, nikdo je nenutil, koneckonců mohli třeba i zmizet do zahraničí jako režisér Fritz Lang nebo herečka Marlene Dietrichová. Mnozí ale dobrovolně zůstali a někdy dokonce s nadšením malovali hákové kříže, točili prolhané filmy a vytrubovali náckovské pochody.

Lidské chování mívá vždy víc příčin. Může to být obrovské ego, možnost proslavit se, nebo také špatný odhad skutečných Hitlerových záměrů. I když rasistický a násilnický charakter nacistického režimu byl zjevný už dávno před válkou, nacisté uměli dobře lhát. Režim přitvrzoval postupně, takže umělci se pořád utěšovali, že se s nimi „nějak domluví“.

V neposlední řadě přichází velký šustivý argument - peníze. Třeba Albert Speer nebo Leni Riefenstahlová byli za Hitlera skuteční milionáři. Příjemné večírky, šampaňské, luxusní vily a auta, to už se pak ochotně přivřou oči před vražděním.

Válka? Pro Riefenstahlovou to byl jeden večírek za druhým. Na snímku s Josephem Goebbelsem

V nacistické straně byli jak úplní primitivové, kteří ničili výstavy moderního umění a pálili knihy, tak i lidé chytří (Goebbels), kteří zpočátku modernu chválili. V uvolněné Vídni dokonce ještě v roce 1943 vystavovali a prodávali Gustava Klimta a Egona Schieleho, než jim to Hitler zatrhnul. Führer byl totiž fanouškem historizujícího lidového stylu na hranici kýče a neměl modernu rád, a tak po vyhození Židů ze všech akademií a muzeí museli odejít i modernisté. Ministr Goebbels sice nechal expresionistické obrazy odstranit z budovy ministerstva, ale doma si schovával ledacos.

Autor podrobně dokládá, že se od nacistů moc nedistancoval a chtěl spolupracovat. Nevstoupil do strany, ale byl členem Říšské komory výtvarných umění, kde prokázal svůj „árijský původ“. Spolupracoval i na výstavách, které měly rasistický charakter, a v architektonickém návrhu Domů německé práce podle autora „nacistickému režimu jasně podlézal“. Návrhy obsahovaly vlajky se svastikami.

Jiný případ představuje slavná filmařka Leni Riefenstahlová. Pokud si Gropius v nacismu jen omočil podrážky, pak se v něm Riefenstahlová brodila až po krk. Svérázná žena žila až do roku 2003 a vydala tlusté paměti, které jsou plné upravených událostí.

Režisérka chodila na večírky s Goebbelsem a navštěvovala i soukromý byt samotného Hitlera. Když Führer napadl Polsko a Francii, neskrývala své nadšení. Ani když v Polsku viděla na vlastní oči vraždění civilistů, nedonutilo ji to změnit své chování. Za chvíli se otřepala a už zase škemrala u Hitlera o peníze. Získala luxusní vilu v Dahlemu, chtěla i vlastní filmová studia...

Mnohem hůře skončil její velký kamarád Albert Speer - u soudu dostal 20 let. Talentovaný architekt vstoupil do nacistické strany a do oddílů SA. Pro Hitlera nejdříve projektoval stadion pro sjezdy v Norimberku. Později se stal hlavním architektem říše a ministrem zbrojního a válečného průmyslu. Společně s Hitlerem plánovali absurdní megalomanské město Germania. S vystěhováváním a vražděním Židů nebo s otrockou prací v jeho továrnách si architekt hlavu nedělal.