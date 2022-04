Herečka Rozálie Havelková vzpomíná na Jiřího Menzela: Chci dělat věci jako on, pořádně

O rok později jsem začala hrát v jeho inscenaci Zločin v Posázavském pacifiku. Byla to vlastně má divadelní a hudební škola, kterou jsem nevystudovala. Ve světě je brzký start obvyklý a v pětadvaceti je řada hvězd už na vrcholu slávy, ne-li vyřízených. Zatímco já se svou sólovou kariérou teprve začínám. Ale Radůza vydala první sólové album v sedmadvaceti, takže snad ještě není pozdě.

Nerada bych dělala všechno, a nic pořádně. Občas si připadám rozptýlená, mám pocit, že se očekává, že si vyberu, jestli chci být víc herečka, nebo zpěvačka. Ale mě baví právě ta pestrost. Mám štěstí, že jsem zatím nemusela dělat něco, co jsem nechtěla. A také štěstí na příležitosti, které mě posunuly dál.

Dneska hraju opět ve Zločinu v Posázavském pacifiku, už ne tu malou holčičku, ale hlavní ženskou roli, a také Sally Bowles v Cabaretu v Divadle Bez zábradlí. To je snová role, za kterou jsem moc vděčná. Hodně mě posunula v herectví, ale i ve zpěvu. Cabaret je jazzový muzikál, takže můžu uplatnit svou zkušenost z Melody Makers, zároveň je to i velmi emoční zpívání.

Ale Sally souvisí i s mým ročním cestováním s cirkusem, protože filmový Cabaret jsem si objevila právě v té době. Úplně jsem mu propadla, hrála jsem si na Sally, protože stejně jako ona jsem účinkovala každý večer v téže kabaretní show. A jsem moc vděčná režiséru Adamu Skalovi, že dal hercům velký prostor a svobodu pro vlastní uchopení role. I to mě jako herečku hodně naučilo.

Když jsem na gymnáziu psala ročníkovou práci o české filmové nové vlně, táta mi s ním domluvil setkání. Vznikl rozhovor, který mimochodem nikdy nikdo nevydal. Byla jsem u něj doma a on mi říkal svůj bonmot o tom, že film je jeho manželka a divadlo milenka.

Těším se, že se teď seznámím s jeho milenkou, protože jsem žádnou z jeho divadelních inscenací zatím neviděla. Je to ostuda, protože jen v Divadle Bez zábradlí jich je tolik, že vydají na celý festival. Menzelovy filmy miluju, mám ho ráda i coby herce v nich, zvláště jako kouzelníka Arnoštka v Rozmarném létě.

Byla jsem mladá, hloupá a hodně nervózní, dneska bych si to setkání určitě užila docela jinak, už totiž nejsem mladá. Odpusťte, to je ta narozeninová krize. Pan Menzel byl ke mně moc milý, měl velké charisma, dokonce i doma v bačkorách u televize. Tvrdil o sobě, že je hrozný lenoch, ale přitom toho stihl docela dost. A hlavně dělal věci pořádně. To jsem od něho, od táty a pár dalších lidí převzala jako svou zásadu.