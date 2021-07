Herečka Isabelle Huppertová v Cannes: Rozdíl mezi divadlem a filmem nedělám

Do soutěže se dostaly některé snímky, které byly přihlášeny už loni, kdy musel být festival kvůli pandemii zrušen. Spolu s těmi nejnovějšími vytvořily dobrou kolekci děl, z nichž ale málokteré výrazněji vyniká, a když, tak spíše rozpaky nad formou i sdělením.

To se týká například velmi očekávaného filmu Wese Andersona French Dispatch (Francouzská depeše), který lákal na ohromné množství mezinárodních hereckých osobností, jakými jsou Benicio del Toro, Frances McDormandová, Léa Seydouxová, Timothé Chalamet, Tilda Swintonová, Bill Murray, a dalo by se ještě dlouho pokračovat.

Po projekci už to bylo horší. Změť opileckých, násilnických a odpudivých výjevů, z nichž je stvořen celý film, lze sice považovat za Serebrennikův osobitý pohled na vlastní národ, ale dívat se na to moc nedá a případné ocenění by bylo aktem pohříchu politickým.