Herečka Barbora Hrzánová: Felliniho Silnice pro mě byla zjevením

Na Felliniho Silnici mě, ještě za bolševika, poslala má maminka. Byl to její milovaný film. Šly jsme tenkrát s mou kamarádkou Leonou do klubového kina Amfora, tuším v Praze 4. Mohlo nám být šestnáct sedmnáct let. Řádně klubově oblečené nezávislé intelektuálky. Odcházely jsme uplakané od hlavy až před kotníčky. Ten film byl pro mě zjevením a zjevením zůstává dodnes.

Vyrostla jsem v herečáku Jihočeského divadla v Českých Budějicích. Místo do školky jsem chodila do divadla na zkoušky, s babičkou a dědou, jezdila jsem na zájezdy. Cirkusáci, herci, kolotočáři, muzikanti, sportovci, holky z ulice, to je jedna velká rodina. Když do Budějic přijela rodina Třísků s kolotoči a střelnicí, já mohla frajersky naskakovat na kolotoč, držet se tyče a vybírat lístky.