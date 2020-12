Herec Peterka má v Liberci bustu. Ve výklenku u Vlasty Buriana

K vidění je ve výklenku zdi ve druhém patře radnice. Peterka tu doplnil ctihodnou společnost tří jiných, už dříve instalovaných bust. Na jedné straně na příchozí dohlížejí hudební skladatel Karel Vacek a předválečný starosta Karl Kostka, na druhé straně má František Peterka vůbec nejpopulárnějšího společníka, libereckého rodáka Vlastu Buriana.

„Piedestaly pro busty byly od počátku čtyři, tři se postupně obsadily a čtvrtý jsme ponechali náhodě. A ta přišla ve formě participativního rozpočtu. To nám udělalo radost, protože o osazení bustou Františka Peterky tak rozhodli sami obyvatelé Liberce,“ řekl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Vzadu za Peterkou má bustu i Vlasta Burian. Foto: Michael Polák, Právo

Od Vlasty Buriana, společníka ze sousedního výklenku, se František Peterka liší protichůdným osudem. Zatímco Burian se v Liberci narodil a hereckou kariéru spojil s divadly v Praze, Peterka je naopak pražským rodákem, který se přesunul na sever Čech, a liberecké Divadlo F. X. Šaldy zůstalo jeho domovskou scénu po celých 43 let. Nastoupil do něj v roce 1957 a s výjimkou dvou let působení v Olomouci mu zůstal věrný až do odchodu do důchodu. V Liberci také ve věku 94 let zemřel.

František Peterka a Karel Augusta v komedii Příště budeme chytřejší, staroušku. Foto: Filmové studio Barrandov

„On se přitom nikdy netajil tím, že nechtěl být hercem, chtěl být sportovcem, těžkým atletem. Vzpěračem a zápasníkem. Na to se celé mládí připravoval. A já musím za divadelní obec říci, že jsem ráda, že se to nestalo,“ řekla ředitelka libereckého divadla Jarmila Levko. Divadlo podle ní nemá spočítané, kolik rolí Peterka v Liberci vytvořil. „Ale docela určitě to byly stovky,“ zmínila Levko.

Aura férovosti a sportovního ducha

„V Liberci vystupoval společně s herci, kteří se po svém odchodu do Prahy stali ještě slavnějšími, například Iva Janžurová, Alois Švehlík nebo Boris Rösner. Kdyby odešel i Peterka, pravděpodobně by byl ještě blíže televizi i filmu, i tak ale stihl vytvořit řadu nezapomenutelných filmových rolí,“ dodala Jarmila Levko.

Mezi Peterkovy nejznámější filmové role patří komedie Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Co je doma, to se počítá, pánové... a Příště budeme chytřejší, staroušku! Milovníci filmových hlášek si Peterku zase pamatují jako trenéra juda z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde pronesl už zlidovělé hodnocení: „Zřejmě slušnej oddíl!“ A pro několik generací Čechů zůstane František Peterka navždy Krakonošem z večerníčku Krkonošské pohádky.

Aby měl v Liberci bustu, navrhl reportér TV Nova Ivan Berka. S Peterkou byl v kontaktu už v době, kdy byl herec ještě v plné síle. A zažil ho i později, když se Peterka vyrovnával s následky úrazů. „Pomáhali jsme mu, když ho převezli z léčebny domů. Byl na vozíku, ale nemohl se na něm doma pohybovat, protože to nebyl bezbariérový byt. A náš kameraman s kamarády mu tam po večerech pomáhal odstraňovat prahy,“ vzpomíná Ivan Berka.