Herec a režisér Karel Heřmánek: Trápí mě představy o budoucnosti našeho divadla

To je dobrá otázka. Samozřejmě mohou a my budeme dělat vše pro to, aby spolupráce s námi nelitovali a aby byli více našimi partnery než sponzory.

Čím dřív, tím lépe, ale co bude dál, to vám v tuto chvíli nikdo neřekne a asi ani nemůže. V květnu jsme měli mít premiéru nového nastudování muzikálu Cikáni jdou do nebe s opravdu hvězdným obsazením. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo hrát tuto inscenaci během léta na scénách pod širým nebem, ať už v Praze nebo mimo ni. A to jak kvůli hercům, kteří chtějí a potřebují hrát, tak i z důvodů alespoň částečné kompenzace ztrát.