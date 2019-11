Herci z nového filmu Kena Loache říkají: I my jsme se museli sbírat ze země

Do své novinky Pardon, nezastihli jsme vás obsadil britský režisér Ken Loach jako obvykle nové tváře: Krise Hitchena, který má zkušenosti hlavně z televizních seriálů, a Debbie Honeywoodovou, jež dosud hrála jen ochotnicky. On představuje v dramatu, které soutěžilo na festivalu v Cannes, řidiče zásilkové služby, ona pečovatelku. Film, který sleduje, co s jejich rodinou udělá tlak neférového pracovního systému, ode dneška promítají česká kina.