Hana Zagorová má koronavirus. Je v nemocnici

Zpěvačce populární hudby Zagorové, která na přelomu 70. a 80. let, kralovala mezi ženami v anketě Zlatý slavík, je 73 let. Jejímu manželovi, přednímu opernímu pěvci Margitovi, který působil ve Státní opeře i na proslulých světových scénách, je 64 let. Vzali se na počátku 90. let.