Green Day, Aerosmith, Weezer, Sting i Guns N’ Roses přijedou v roce 2022

Skupiny jako Green Day, Fall Out Boy a Weezer nově potvrdily, že se zúčastní festivalu Rock for People 16.–18. června 2022. Festival je podle pořadatelů od ledna 2020 vyprodaný, ale zatím nespecifikovaný počet vstupenek bude puštěn do prodeje na podzim tohoto roku. Green Day a Weezer zahrají 18. června, Fall Out Boy v pátek 17. června.