Gabriela Beňačková a Jakub Hrůša dostali Cenu Antonína Dvořáka

„Patřilo by se poděkovat nahoru do uměleckého nebe Antonínu Dvořákovi za to, že si vzpomněl na nás, na zpěváky, a zkomponoval nám tak nádhernou plejádu písní, oratorií a oper, které jsem s radostí prezentovala po celém světě. O půlku téhle nádherné ceny se proto dělím s Antonínem Dvořákem,“ uvedla po převzetí ceny Gabriela Beňačková.