Frontman R.E.M. poslal novou píseň z domácí izolace

No Time for Love Like Now je sice zatím jen demo, které zpěvák nahrával doma v dobrovolné izolaci, ale lze v něm poznat náladu starých balad od R.E.M. - je tu povědomá melodika a charakteristický zamyšlený, introvertní zpěv jejich frontmana. Jako by vracel čas o dvacet let zpět.

No Time for Love Like Now se zrodila ze spolupráce s Aaronem Dessnerem ze skupiny The National. Za poslední měsíce už je to třetí song, který Michael Stipe předvedl. Dalšími jsou Your Capricious Soul a Drive to the Ocean.

Když se v roce 2011 R.E.M. přátelsky rozešli, Michael Stipe ujišťoval, že se nehodlá vrátit se sólovými projekty. V roce 2014 ale začal zase tvořit.

„Myslím, že budu opět zpívat. Líbí se mi můj hlas a myslím, že se vlastně zlepšil, jak stárnu,“ řekl tehdy. Zároveň ale dodal, že nejde o žádný comeback legendární skupiny R.E.M., která se stala pro velkou část lidí symbolem svobodných „devadesátek“ vedle Nirvany, jejíž frontman byl Stipeovým kamarádem.

R.E.M. založili v roce 1980 v americké Georgii studenti Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck a Mike Mills. Prvním singlem byla píseň Radio Free Europe v roce 1981. Skutečně slavní byli ale až v devadesátých letech, kdy objížděli největší stadióny světa. Zásadní desky Out of Time (1991) a Automatic for the People (1992) vstoupily do dějin, hity jako Losing My Religion, Everybody Hurts nebo Nightswimming hrály úplně všude.