Fotograf Zdeněk Dvořák: Mobil nenarušuje to, co se děje kolem

Když jsem fotografoval, snažil jsem se zachytit atmosféru a děj tak, abych nezobrazoval tváře zaměstnanců a nějaké nelichotivé momenty. I to byl důvod, proč jsem fotografie do soutěže zaslal.

U porodu má totiž telefon obrovskou výhodu v intimnosti při focení. Když se podíváte na televizní dokument Malé lásky, tak snad každý otec v něm má mobil. Fotoaparát na krku nevisí skoro nikomu. Prostě mobil k nám dnes patří a nijak tedy nenarušuje to, co se kolem vás děje.

Představuje to po dobu sedmi dnů zachytit devět fotografií denně. To vás skvěle naučí tvořit příběhy. Můžete fotografovat profesionálním fotoaparátem, ale mobil je pro tento projekt jako stvořený.

Takové vítězství vždy potěší. Příjemná je i finanční odměna, která v době covidu pomůže. Je to čerstvá záležitost, a co to přinese, to se teprve uvidí.