Fotograf Filip Singer: Angela Merkelová je plachá

Jak jste se dostal k focení Angely Merkelové?

Nebylo to tak, že jsem si fotografování Angely Merkelové sám vybral. Všechno bylo na zadání mezinárodní agentury EPA, pro kterou pracuji. Focení probíhala na zakázku v rámci zaznamenávání každodenního politického zpravodajství.

Kolik let jste ji dokumentoval?

V Německu to bylo přesně pět let, když nepočítám pár předešlých focení, ještě když jsem pracoval pro EPA v Praze. Poprvé jsem Angelu Merkelovou fotografoval v roce 2008, když se oslavoval vstup České republiky do Schengenu. Ona tehdy přijela na hraniční přechod Trojmezí nedaleko Liberce.

Dostal jste se k ní někdy sám?

Asi třikrát. Velké tiskové agentury se někdy střídají na akcích, které jsou skoro nepřístupné i pro média. Zejména v období pandemie se pro novináře velice omezovaly. Několikrát přišla řada i na mě. Například když měla Merkelová videohovor při zahájení konference mezi státníky z její kanceláře v Berlíně, nebo když sama uctívala památku obětí druhé světové války.

Existují nějaká pravidla pro focení nejvyšších představitelů Německa?

Vše je velmi hlídané a pečlivě naplánované. Existuje dokonce vládní zaměstnanec najatý na to, aby zorganizoval, jak bude například vypadat setkání s jiným státníkem. Tento člověk je bývalý fotograf, a proto se snaží vizuálním médiím situaci ulehčit. To znamená vybrat dobré osvětlení nebo vhodně zvolit to, co bude v pozadí.

Mluvíme ovšem jen o akcích organizovaných německým kancléřstvím. Vše ostatní, třeba zasedání parlamentu, takto organizované není. Mě jako fotografa samozřejmě zajímají okamžiky, které nemají tu strojenost. Takových momentů ale bylo velice málo a fotografie s nimi jsou k vidění na mé výstavě. Jde spíš o reportážní portréty.

Jak se chovala k fotografům v Německu ochranka kancléřky?

Ochranka je velice korektní, stejně jako německá média. Nikdy jsem nezaznamenal nějaký incident s fotografy. Fotografové, kteří mohou fotit kancléře, musejí mít také speciální akreditaci a jsou prověření bezpečnostními orgány.

Většinou mají přístup jen tiskové agentury a pár volných fotografů, kteří fotí politiku pro velké noviny a časopisy.

Jezdil jste s kancléřkou i mimo Německo?

Bohužel nejezdil. Má domovská agentura má v každé zemi svého fotografa, takže není potřeba nikoho vysílat.

Jaké má Angela Merkelová v Německu renomé ať už mezi fotografy, či mezi obyčejnými lidmi?

Mezi fotografy velice dobré. Není arogantní, k médiím je většinou velice korektní. Fotografům ovšem moc nevyhovuje, že je velice plachá a nemá ráda velká gesta. Fotku si opravdu musíte vyčekat.

Jak je oblíbená u lidí, to je možná už otázka pro jiný rozhovor. Velice se to liší region od regionu nebo od společenské vrstvy. Podporu má však stále velikou, mnozí se domnívají, že s ní v čele by strana CDU patrně vyhrála i loni.

Budete pokračovat ve focení dalších představitelů politického života?

Pravidelně fotografuji v Bundestagu a stranické špičky vládní koalice. Také jsem začal pokrývat události spojené s novým kancléřem Olafem Scholzem, který se fotografuje samozřejmě jinak než bývalá kancléřka.

Která v Praze vystavená fotka Angely Merkelové se vám nejvíce povedla?

Mám rád fotografii, na které kancléřka stojí proti mně mezi sloupy v berlínském památníku Neue Wache. V ten moment jsme v podstatě stáli proti sobě tváří v tvář a ve vzduchu byla cítit tíživá atmosféra smuteční události. Fotografoval jsem ji potom, co se klaněla obětem druhé světové války.