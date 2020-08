Filmem Havel startuje 46. ročník Letní filmové školy

„Filmovka je letos z pandemických důvodů kratší, ale s přípravou bylo dvakrát tolik starostí, protože podle měnících se opatření se měnil i program. Bylo to hodně napínavé, ale stálo nám to za to a na všechny návštěvníky se moc těšíme,“ řekla Právu programová ředitelka Iva Hejlíčková.