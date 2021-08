Film o Led Zeppelin je hotov. Page a Plant se na něm podíleli

Ačkoliv Led Zeppelin zněli velmi americky, byla to anglická skupina založená v Londýně roku 1968. Vycházeli z tradičního blues a folku, ale zámořské vlivy tak výrazně proměnili, že založili úplně nový styl. Jejich hlučný tvrdý rock s prvky rhytm and blues tehdy překvapil, někteří je dokonce označují za průkopníky metalu.

Už první deska nazvaná Led Zeppelin (1969) měla velký úspěch s hity Good Times Bad Times, Dazed and Confused nebo Communication Breakdown. Další album (takzvaná „dvojka“) přineslo mimo jiné monumentální riff z Whole Lotta Love, který napodobovaly stovky muzikantů. Na čtvrté desce (lidově „čtyřka“) se nachází dlouhá artistní skladba Stairway to Heaven, nejkultovnější rocková balada v dějinách.

Datum premiéry nového snímku zatím nebylo stanoveno. Existuje také film The Song Remains the Same (1976), ale to není klasický dokument, spíš koncertní záznam spojený s různými fantaskními scénami.