Filip Smoljak vysoudil 90 tisíc za hry svého otce. Chce divadlo vyždímat, komentoval Svěrák

Filip Smoljak se v pondělí dohodl s divadlem na zvýšení autorského podílu dědiců za otcovy hry z 12 na 14 procent ze zisku každého představení her z let 2015 až 2017, vyjma her Akt (kterou napsal sám Zdeněk Svěrák) a Vyšetřování ztráty třídní knihy (tu napsal sám Smoljak). Smoljakův dědický podíl tak vzrostl z 1,5 na 1,75 procent. Podle Zdeňka Svěráka, který v pondělí u soudu svědčil, bude on a patrně i zbylí dědicové požadovat podíl z původních 12 procent.