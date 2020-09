Festival Záře s The Young Gods naznačil svůj potenciál

Místo konání dalo vzpomenout na zrušené Colours of Ostrava, i bývalá kladenská huť nabízí působivou industriální architekturu v čele s několika vysokými pecemi, kde se tavily proslavené oceli Poldi. Areál je samozřejmě menší, desetitisíce lidí by se tam nevešly, ale to je v dnešní době vedlejší.