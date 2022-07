Festival Pohoda skončil. Další hvězdou byla vynikající Lianne La Havas

Nejprve v pozdním sobotním odpoledni vystoupila americká indie rocková kapela Snail Mail s hlasově indisponovanou zpěvačkou Lindsey Jordan. „Tak lidi, co je? Jsme z Ameriky,“ snažila se rozseknout vlažné přijetí publika zpívající kytaristka s černou mašlí kolem krku.

„Zítra se vracíme domů. Vy jste naše poslední zastávka na našem turné,“ zapištěla ještě. Kapela hrála slušně, ale frontmanka místy působila společensky unaveně. Anebo byla jen prachobyčejně unavená, což se projevilo na jejím hlase. Zanechala rozpačitý dojem. Snad příště to bude lepší.

O přesně opačný zážitek se postarala 32letá britská zpěvačka Lianne La Havas, která přijela s celým ansámblem. V roce 2019 vystoupila na Pohodě sama, jen ona s kytarou. Hudební recenzenti ji vychvalovali do nebes. „Byl to krásný koncert,“ psali. I tentokrát napůl Řekyně, napůl Jamajčanka vyrůstající v Londýně předvedla pozitivním nábojem a úsměvy pulzující vystoupení, i když dvakrát zapomněla tu kousek textu, tu dva akordy. Bylo jí ale vrchovatě odpuštěno, protože se ukázala jako umělkyně, na jejíž další koncert stojí za to zajít.