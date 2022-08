Festival Grape letos v Trenčíně. Představí Years & Years, The Vaccines, Woodkida a další

„Dva roky jsme hledali areál, do něhož bychom se mohli přestěhovat. Největším problémem byly velikost a logistika festivalu, takovou akci nelze uskutečnit jen tak na poli. Roli hrála i vzdálenost od Bratislavy a letiště Vídeň, na které nám létají všichni zahraniční umělci. Rozhodující roli nakonec sehrálo ministerstvo obrany, které nám původně chtělo dát k dispozici letiště Sliač. To je však momentálně v rekonstrukci, a tak nám nabídlo letiště Trenčín, které spadá také do jeho působnosti,“ vysvětlil ředitel festivalu Ján Trstenský.