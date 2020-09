Festival české filmové komedie vyhráli Vlastníci

„Doba je smutná, ale my si zachováváme humor. Nechali jsme vyrobit veselé roušky a dodržovali veškerá opatření tak, abychom neohrozili návštěvníky ani samotný festival. Smát se je zdravé a my přejeme všem tvůrcům, hercům, divákům i partnerům, aby se smáli co nejdřív a abychom se v tomto duchu potkávali i v dalších letech,” řekl k letošnímu festivalu jeho ředitel Zdeněk Krákora a pro Právo dodal, že je s výsledky návštěvnosti spokojen.