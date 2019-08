Festival Banát je v plném proudu. Panuje pohodová atmosféra

V průběhu dne se v Kamínu vystřídalo několik známých tváří a také tam promítli snímek One World Romania. Úspěch sklidila talk show 7 pádů Honzy Dědka. Její protagonista vyzpovídal jednoho z hlavních organizátorů festivalu Štěpána Slaného, designérku Annu Marešovou a Janka Rubeše, který svými historkami o pražských taxikářích bavil celou přednáškovou místnost.

„Myslím, že je úžasné, co kluci s festivalem dělají. Je pro mě vstupní branou do tohoto prostředí. Lidé sem přijedou, vidí, že se domluví česky, a přitáhne je to v budoucnu znovu," sdělil Právu Rubeš.