Emma Thompsonová a Juliette Binocheová rozzářily Berlinale. Představil se i první český zástupce

Jednou z těch „statečných“, je právě Emma Thompsonová, která přijala ve snímku Good Luck to You, Leo Grande, jenž se promítá v sekci Berlinale Special, roli vpravdě odvážnou. Ve dvaašedesáti letech hraje učitelku v důchodu, která se dva roky po manželově smrti rozhodne zažít orgasmus, jenž nikdy v životě nepoznala.

A aby neriskovala zklamání, najme si dvacetiletého profesionála, který sám o sobě tvrdí, že je sexuální terapeut. Splnění snu jí sice poněkud zkomplikují její vlastní vnitřní bariéry, přesto má Thompsonová ve snímku scény, které by od ní divák určitě nečekal. „S tak úžasnou režisérkou a galantním partnerem to bylo snadné,“ odpověděla na otázku, jak se srovnávala s vlastní nahotou ve filmu.

„Samozřejmě jsme museli se svými těly hodně pracovat. Natáčeli jsme devatenáct dnů, ale předtím jsme měli pár dní na zkoušení, a Sophie pro nás připravila fantastické cvičení. Nakreslili jsme na zem naše těla a na nich jsme si dělali poznámky, co se nám kde líbí, co ne, a co se s mým tělem děje. A pak jsme zůstali celý den nazí, abychom si na to zvykli. Ale co vám budu povídat, vy jste Němci, pro vás to nic není,“ poznamenala se smíchem herečka.