Emma Drobná vydává singl Yeah Baby!

Od roku 2015, kdy si Emma Drobná vybojovala vítězství v Česko Slovenské SuperStar, se velmi rychle stala součástí slovenské hudební scény. Svou pozici potvrdila rádiovými hity Smile, Words a Try, debutovým albem You Should Know, které vydala na sklonku roku 2017, i několika nadžánrovými spolupracemi.