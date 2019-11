Einstürzende Neubauten připravují novou desku, představí ji i v Praze

Legendární německá industriální skupina Einstürzende Neubauten oznámila, že po dvanácti letech vydá nové album The Year Of The Rat, ke kterému uspořádá i turné. V jeho rámci vystoupí 22. května 2020 v pražském Foru Karlín. Album nese jméno podle jednoho z zvířat čínského zvěrokruhu.