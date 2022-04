Edgar Allan Poe v Laterně Magice

„Krásu jeho textů vnímám jako jeden z vyjadřovacích prostředků tvořících koncept, a to významově i zvukomalebně. Některé povídky jsou více příběhové, některé jsou překrásným sdělením emoce a atmosféry. Poe uměl mistrovsky popsat postavy a jejich pocity, krásu, strach, zoufalství, ironizovat lidské charaktery, či nesmyslnost lidského konání, sepsal filosofická zamyšlení nad bytím samotným. Není nutno popisovat Poeův život, to ani nebylo naším záměrem. Při čtení Poea zjistíte, že je jeho život obsažen v jeho tvorbě. A skrze ni se o Poeovi dozvíme to nejpodstatnější,“ uvedla režisérka.