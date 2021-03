Dvořákova Praha se vrací ke hvězdám

„Vede nás obrovská víra v to, že lidé mají potřebu se setkávat. Česká kultura dlouhou dobu nezažila tak obtížnou situaci, ale vize festivalu nás žene dopředu. Přistupujeme ke všemu s pokorou, ale i s nejušlechtilejšími záměry,“ řekl Jan Simon.

Festival uctí 180. výročí narození Antonína Dvořáka i 1100 let od smrti svaté Ludmily, jíž bude věnováno provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v katedrále sv. Víta.

Ze světových orchestrů bude Dvořákova Praha letos hostit i Filarmonicu della Scala pod vedením Andrése Orozco-Estrady, jíž je svěřen zahajovací koncert. Zážitkem bude i dvojí hostování Vídeňských filharmoniků s Herbertem Blomstedtem, orchestru Academy of St. Martin in the Fields s Joshuou Bellem a Cameraty Salzburg s Françoisem Leleuxem.