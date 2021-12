Dva písaři se dočkali audioknihy

„Seriál mám rád, protože jsem herec a oba pánové v něm předvedli mimořádné výkony. Inspiraci seriálem jsem se ale chtěl vyhnout, protože kniha je trochu jiná, a snažil jsem se vycházet z ní. Samotný román je mnohem širší a někdy vážnější než seriál. Má to logiku. Seriál koncentruje to nejzábavnější z knihy. O to zajímavější může pro posluchače být, že uslyší i to, co se do něj nedostalo,“ řekl Táborský.