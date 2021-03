Držitel Nobelovy ceny Ishiguro: Autoři se cenzurují, bojí se lynče korektnosti

Spisovatel uvedl, že atmosféra strachu brání umělcům napsat to, co skutečně chtějí. Mohou se obávat, že jim anonymní dav na internetu udělá ze života peklo.

Kazuo Ishiguro je 66letý britský spisovatel japonského původu. Roku 1982 vydal román A Pale View of Hills, příběh japonské vdovy žijící v Anglii, a roku 1986 vyšel An Artist of the Floating World (Malíř pomíjivého světa), který byl v užším výběru na Man Bookerovu cenu. Některé jeho knihy vyšly v češtině. Vedle Malíře pomíjivého světa to jsou třeba tituly Soumrak dne (získal Man Bookerovu cenu a byl zfilmován), Když jsme byli sirotci, Neopouštěj mě a Nokturna: Pět příběhů o hudbě a soumraku.