Drum for Fun vybubnovávají optimismus z Okna

„Pro většinu kapely není hudba zdrojem obživy, ale je to srandy kopec,“ dodává jeho sestra zpěvačka Kristýna. „Na jaře to ještě šlo. Drum for Fun zkoušeli za omezených podmínek, plánované akce byly zrušeny, ale všichni doufali, že se situace brzy zlepší a bude se zase moci hrát. Nakonec jsme byli zavření déle, než jsme čekali, ale v červnu svitla naděje. V euforii jsme vyrazili do studia a nahráli několik písní.“