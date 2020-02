Dramaturg Ivan Rössler: Československý beat-festival patří do Lucerny

Byl jste na prvních ročnících Československého beatového festivalu?

Zúčastnil jsem se jich jako divák. A žertem vždycky říkám, že mi jejich tehdejší dramaturg Jiří Chlíbec poslal zvací dopis na vojnu. Já totiž v roce 1968 narukoval, ale k mému překvapení mě na festival armáda pustila. Třetí ročník v jednasedmdesátém mi ale unikl.

Jaký dojem jste si z těch akcí odnesl?

Už je to přece jen padesát let, nicméně si vzpomínám, že to bylo zjevení. V šedesátých letech se na československé scéně děly všelijaké věci, ale když Ivan Hajniš z The Primitives Group začal dělat pyrotechnické efekty a v Lucerně připravil psychedelickou show, bylo to senzační.

Ivan Rössler. Foto: Jan Handrejch, Právo

Proč jste se rozhodl v roce 2017 tradici festivalů obnovit?

V té době jsem prostřednictvím své agentury navazoval spolupráci s brněnskou skupinou Synkopy 61, která hrála na prvním festivalu v roce 1967. S bubeníkem Jurou Rybářem jsme přemýšleli, co bychom spolu mohli udělat. Napadlo mě, že uběhne padesát let od prvního festivalu a mohli bychom uspořádat vzpomínkový. To se také stalo. Hráli na něm Synkopy 61 i další kapely a hudebníci, kteří tu akci pamatují a stále fungují. Ty jsme doplnili o další klasiky.

Obnovený festival měl velký úspěch, a tak jsme se rozhodli udělat ho v roce 2018 dvoudenní. První den nesl název Koncert legend a druhý Starci na Chmelnici. Byla to vzpomínka na legendární pražský klub Na Chmelnici. Oba ročníky točila Česká televize a program Starci na Chmelnici odvysílá 27. března, v předvečer letošního ročníku.

Proč byl podle vás festival ve svém návratu úspěšný?

Vzbudil určitou vlnu nostalgie, protože na něm vystoupily legendy, které se dlouhou dobu na jednom pódiu a na jedné akci nesetkaly. Navíc většina současných festivalů je multižánrových a jsou situované do léta. Dramaturgii podobnou té naší nemají.

Loni se ale festival nekonal. Proč?

Měl se uskutečnit v prosinci, ale zjistili jsme, že v tom měsíci je v Praze obrovský přetlak koncertů. Dospěli jsme proto k závěru, že dvoudenní akci už by divák v té bohaté nabídce neunesl. A tak jsme šestý ročník přesunuli na 28. března letošního roku.

Ivan Rössler.

Kdo se na něm představí?

Z těch, kdo pamatují festivaly v šedesátých letech, Michal Prokop s kapelou Framus 5. Další skupiny jsou mladší. Protože jsem na konci osmdesátých let dělal šéfdramaturga prvních dvou ročníků Rockfestu, pozval jsem kapelu Laura a její tygři, která na nich tehdy excelovala. Vystoupí také Michal Němec s Precedens, Futurum, Vítkovo kvarteto, slovenská Aya, která vyhrála festivalovou soutěž, a Bullet Holes.

V Praze by se jistě našlo několik modernějších sálů pro pořádání této akce. Proč zůstáváte v Lucerně?