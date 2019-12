Donutilův Willy Loman soucit nebudí

Hra o člověku, jenž si celý život nedokáže přiznat svou průměrnost a žene se za naplněním svého „amerického“ snu, má i dnes co nabídnout. O aktuálnosti obrazu člověka, který nestíhá dravé tempo doby a tvrdošíjným setrváním v iluzi ničí sebe i svou rodinu, není pochyb. Až na to, že dnešní dravost je úplně jiná, než ta z roku 1949, kdy měla hra premiéru.

Dočekal hru nijak násilně neaktualizuje, jen jazyk přitvrdil a posunul k dnešku. Hraje se na scéně s posuvnou stěnou, na níž se nápis Nikdy se nevzdávej rozpadá do pokřiveného slova Sen. Jediný mobiliář tvoří dva obří obchodní kufry. Celek působí šedivě a nezajímavě.

Od Donutila je to rutinní výkon, jaký známe z jeho televizních figur (včetně ledabylé mluvy), herec střídá sebelítostivou polohu s ukřivděným rozhořčením, v jeho přitažlivost, ať už obchodní či lidskou, neuvěříme ani na okamžik. Je to jen obraz člověka, který si za vše může sám. A to je na dvě hodiny trochu málo.