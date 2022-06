Dobrá fotografie musí bolet

Výstava Deset let, kterou je možné si prohlédnout do 17. července v táborské Galerii U Radnice, sice mapuje pouze dekádu v jeho tvorbě, ale i ta stojí za to.

Na to, proč Šibík patří k tak výrazným fotografům, musí přijít návštěvník expozice sám, a to až při pečlivé prohlídce děl. Pokud se nechá unést celkovou náladou snímků, jejich drsnou atmosférou a často až krystalickým zlem vyjádřeným velmi naturalistickou formou, unikne mu to podstatné. Důmyslné skládání několika významových plánů vedle sebe a přes sebe. Centrální figura v první linii totiž nemusí být tím hlavním, o co v kompozici jde.