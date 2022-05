Do kin jde koncert Pražského výběru s Vojtou Dykem a Gabrielou Beňačkovou

„Chtěli jsme mít monumentální koncert, bizarní, šílený, hlučný. Během příprav jsme přidávali jeden zběsilý nápad za druhým, vystoupení začalo růst pod rukama a bylo nám jasné, že ho musíme nějak vytesat do kamene, zfilmovat. Tak jsem obstaral 35 kamer,“ vzpomíná Michael Kocáb.

„Symphony Bizarre není klasický dokument a není to ani záznam koncertu. Postaral jsem se o obrazovou složku a hudební editaci, zvukový mistr Michal Pekárek to skvěle zmixoval do 7. 1. a můj syn Miki vytvořil zvukové efekty. Vyrobili jsme jakýsi novotvar; koncertní film, audiovizuální počin, kde není místo pro oddech,“ dodal.