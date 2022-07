Divadlo v parku, na zámcích i na nádraží

Muzikál Noc na Karlštejně najdou diváci během července a srpna přímo na nádvoří hradu Karlštejn, ale v jiné inscenaci i na letní scéně zámku v Mělníku, Hrádku u Nechanic či Kuksu. Pražský divadelní spolek Kašpar zamíří i letos na své osvědčené letní štace na tvrz ve Vlksicích, hrad Pořešín, na Vildův mlýn do Jistebnice či do Rodinného parku Amerika do Radonic, kde uvede své inscenace Romeo a Julie, Jonáš a tingltangl anebo kouzelné Rozmarné léto režiséra Jakuba Špalka.