Divadlo ovládla ABBA s písničkami v legendárním muzikálu Mamma Mia!

Mimořádnou pozornost věnovali brněnští tvůrci hudebnímu nastudování, neboť písničky švédské čtveřice jsou to hlavní, co na představení láká. „Divák samozřejmě očekává originalitu předvedených skladeb. V londýnském představení kvůli tomu vsadili na čtyři syntetizátory. My jich máme míň, ale za to více živé muziky. Retro ano, ale ne, aby ho bylo příliš. Rozhodli jsme se, že budeme více vycházet z filmového zpracování příběhu, kde byla muzika podle našeho názoru více barevná,“ popsal složitosti tvorby Daniel Kyzlink, který se podílel na úpravě hudebního aranžmá a který bude představení dirigovat spolu s Martinem Procházkou.