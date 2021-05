Divadlo Broadway odehraje jako poděkování zdarma šest představení pro zdravotníky

„Rozhodli jsme se tak proto, abychom nelenili a poděkovali zdravotníkům, kteří za nás nasazovali zdraví, čas a nervy. Zahrajeme pro ně šest charitativních představení od pondělí 31. května jako poděkování za to, co pro nás dělali a dělají. Všech šest představení je pro jednotlivé pražské nemocnice, začínáme Fakultní nemocnicí v Motole. Je to ryze a pouze pro lékaře, sestřičky a lidi z nemocnice,“ řekl Novinkám Oldřich Lichtenberg, producent představení a spolumajitel divadla.