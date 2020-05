Divadla jsou připravena otevřít, žádají upřesnění podmínek

Odvolává se přitom na prohlášení Asociace profesionálních divadel České republiky, v němž se píše: „Divadlo je od nepaměti zcela specifický fenomén setkávání se živých interpretů s živým publikem. To, že by mělo docházet k jejich kontaktu za daných pravidel, však odporuje principům samotné podstaty divadla. Na jevištích se při realizaci inscenací setkává v těsné fyzické blízkosti a za pocitu absolutní důvěry ve své kolegy i na dvě stě padesát umělců včetně dalších profesí. A obecenstvo? Copak si lze představit, že by se divák mohl plně odevzdat divadelnímu umění a užít si je, když jeho hlavní starost má být vzdálenost od jiného diváka, ochrana rouškou i další omezení? Vždyť právě těsný divácký kontakt umožňuje zázrak divadla, který všichni dobře známe jako společný prožitek společné duše publika.“