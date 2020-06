Divadla dohánějí odložené premiéry

Premiéru hry Kabinet zázraků neboli Orbis pictus připravilo 13. června Naivní divadlo v Liberci. Inscenace, jež se inspiruje učebnicí Jana Ámose Komenského, je divadelním úvodem do fungování planety Země a dílem tvůrčího týmu kmenové režisérky divadla Michaely Homolové.

Zlatá pláž je titul hry scenáristy Jaroslava Žváčka a režiséra Jana Prušinovského. Oba vstupují na scénu pražského Divadla Na zábradlí s původním textem na téma Může ošklivý člověk beze škol dosáhnout životního štěstí? Prušinovský obsadil do hlavních rolí Jiřího Černého, Jiřího Vyorálka a Barboru Bočkovou. Předpremiéry budou 10. a 11. června.

Inscenaci Rain Woman dramatika Davida Drábka uvádí 11. června v autorově režii pražské Divadlo D21. Název odkazuje na film Rain Man Barryho Levisona. Režisér Drábek to vysvětluje: „Prostě najednou se musíte popasovat s tím, že máte staršího sourozence, který je autista. Ale to je taky celá podobnost s předlohou. Jdeme jinudy. Diváci se u nás podobají rybímu oku bezpečnostní kamery, co zabírá několik měsíců dění v jednom pokoji.“