Diváci Berlinale jsou zatím pouze v naději

V té, která právě začala, zhlédnou poroty soutěžních kategorií, které se do Berlína osobně sjely, vybrané adepty Zlatého medvěda a dalších cen a 5. března rozhodnou o vítězích.

Kromě účasti porot probíhá festival online a výhradně pro filmový průmysl. Diváci, kteří Berlinale milují a pravidelně vydrží stát nekonečné fronty na lístky do kin, mají zatím jen naději.

Festival naplánoval druhou část od 9. do 20. června, kdy by se mělo konat promítání pro diváky, s hosty a slavnostním ceremoniálem, jak byli do loňska všichni zvyklí.