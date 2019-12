Díla stará téměř dva tisíce let nabídne v Praze unikátní výstava Buddha zblízka

Výstavu pořádají společně Národní galerie Praha a Muzeum Rietberg Zürich. Mají ambici představit buddhistické umění od prvopočátků až do 20. století, což je u nás unikát.

Naznačí, jak se Buddhovo učení šířilo z Indie. Veřejnosti jsou málo známá např. fakta o tom, že kdysi se rozvíjela buddhistická filozofie a umění i na území dnešního Afghánistánu nebo Pákistánu. Postupně učení pronikalo na jih na Srí Lanku a na sever do Tibetu, přes Himálaje do dnešní Barmy (Myanmar), Thajska, Vietnamu, Číny, Koreje a Japonska a současně i na sever do dnešního Mongolska a Ruska.