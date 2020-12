Dagmar Pecková, Tonya Graves i Ondřej Ruml zazpívají pro potravinové banky

Do sbírky se může snadno zapojit každý. Stačí při pravidelném nákupu do košíku přidat o několik položek trvanlivých potravin víc a ty odnést na kterékoliv sběrné místo nebo přímo do Rock Café na Národní třídě. Zde bude pro tuto příležitost určené okénko, u kterého lze svůj nákup odevzdat osobně třeba Ondřeji Rumlovi, Nele Boudové, Daliboru Gondíkovi nebo Adéle Elbel.