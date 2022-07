Colours of Ostrava vygradoval zemitou energií Larkin Poe i taneční show Martina Garrixe

Festival Colours of Ostrava měl vlastně dvojí finále. O to první se euforickým, razantním a nadčasovým pojetím blues rocku postaraly temperamentní Američanky, sestry Lovellovy se svou kapelou Larkin Poe.

„Lidi, tahle písnička je stará sto let,“ ohlásily úpravu gospelového tradicionálu John The Revelator a diváky u druhé z hlavních scén s ní dostaly do stavu vytržení. Dařilo se jim to ale i s autorskými skladbami.