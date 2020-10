Co zaujalo na letošním Designbloku? Motocykl, svítidla i originální křeslo

Větší zájem vzbudila Plecháčova expozice Vášeň, do níž vnesl svoji vášeň pro motocykly. Během pěti dnů přetvářel přímo na místě dnes už legendární motorku Jawa s pomocí několika řemeslníků v originální designový předmět. „Mým cílem bylo vdechnout život morálně i technicky zastaralé věci. A to za pomoci šikovných mistrů hned několika řemesel, kteří by se za normálních okolností u jednoho projektu asi nikdy nepotkali,“ uvedl.