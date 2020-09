Co je to Pink Floyd? Díky sci-fi Duna mládež objevila Dark Side of the Moon

The Dark Side of the Moon byl osmá studiovka Pink Floyd, kterou nahrávali v Abbey Road v letech 1972 až 1973. Je silně ovlivněna prog-rockem a psychedelií, plyne ve velice pomalém rytmu a výrazně se tam uplatnily syntezátory. Za zvuk alba je zodpovědný i Alan Parsons. Kromě toho přivedl také zpěvačku Clare Torry, která nazpívala vokály do hitu The Great Gig in the Sky.